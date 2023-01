10.01.2023 ( vor 10 Stunden )



Autofahrern an einer Tankstelle in Hessen fiel ein Kind auf, das ziellos umher irrte. Der Neunjährige aus den Niederlanden wurde beim Tanken von seiner Mutter vergessen. Erst Stunden später kam sie zurück. Autofahrern an einer Tankstelle in Hessen fiel ein Kind auf, das ziellos umher irrte. Der Neunjährige aus den Niederlanden wurde beim Tanken von seiner Mutter vergessen. Erst Stunden später kam sie zurück. 👓 Vollständige Meldung