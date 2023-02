03.02.2023 ( vor 1 Woche )



In Deutschland ist sie noch neu: die Angst vor einem Blackout. In Südafrika gehören tägliche Stromausfälle schon seit Jahren zum Alltag. Sie verursachen erhebliche Schäden. In Deutschland ist sie noch neu: die Angst vor einem Blackout. In Südafrika gehören tägliche Stromausfälle schon seit Jahren zum Alltag. Sie verursachen erhebliche Schäden. 👓 Vollständige Meldung