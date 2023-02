09.02.2023 ( vor 5 Stunden )



In der kanadischen Stadt Laval (Provinz Quebec) ereignete sich am Mittwoch ein schlimmer Unfall. Ein Bus fuhr dabei in eine Kita. Zwei Kinder starben, sechs weiter wurden verletzt. Der Busfahrer wurde direkt nach dem Ereignis festgenommen. 👓 Vollständige Meldung