24.02.2023 ( vor 4 Stunden )



Der Chef der Polizeiregion Stockholm und stellvertretende schwedische Reichspolizeichef Mats Löfving ist am Mittwochabend tot in seinem Zuhause aufgefunden worden. Gegen ihn wurde wegen Fehlverhaltens ermittelt.