Den Einsatzkräften bietet sich ein Trümmerfeld: Vermutlich durch eine Gasexplosion wird ein Wohnhaus in Stuttgart verwüstet, Teile des Gebäudes stürzen ein....

Feuer lässt Haus in Stuttgart teilweise einstürzten – Frau vermisst Bei einer Explosion und einem anschließenden Brand in einem Wohnhaus in Stuttgart sind am frühen Montagmorgen vier Personen verletzt worden. Eine 85-Jährige...

Augsburger Allgemeine vor 7 Stunden - Vermischtes