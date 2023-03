20.03.2023 ( vor 2 Tagen )



In Hattenhofen nahe Stuttgart wurde auf den Kommunalpolitiker Georg Gallus Junior geschossen. Es ist das sechste Mal innerhalb weniger Wochen, dass in der Region Schüsse fallen. Die Polizei ermittelt nun, ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten geben könnte.Von FOCUS-online-Autor Aaron Baumgart