20.03.2023



Ein Ölleck versetzt Kuwait in Aufruhr. Das Staatsunternehmen rief am Montag den Notstand aus. Im Westen des Golfstaates trat Öl aus. Das Öl sei nicht in bewohntem Gebiet entwichen und nicht giftig, heißt es. Dennoch hagelt es Kritik. 👓 Vollständige Meldung