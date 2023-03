Gnutiez https://t.co/8kguNoLHJL welt hat eine Headline geändert. Ermittlungen gegen Schützen von Reutlingen wegen versuch… https://t.co/B43JsG8IyY vor 4 Minuten Christian Pohl Jeder Zweite Angebliche Polizeibeamte gehört einer Gruppierung an Besonders Schlimm ist es in Richtung Norden,Hochb… https://t.co/1SwxIr56R7 vor 8 Minuten RotzLöffel ExBorg eight of ten. Sativicus. RT @PolizeiGruen: Neue "Reichsbürger"-Razzia: SEK-Beamter durch Schüsse verletzt https://t.co/hbwVTDdhCJ "Ermittelt wurde diesmal offenb… vor 10 Minuten Gnutiez https://t.co/k8aPRMBVDL focusonline hat eine Headline geändert. Wegen mehrfach versuchten Mordes - SEK-Beamter be… https://t.co/7iarvenKyc vor 14 Minuten Gnutiez https://t.co/k8aPRMBVDL focusonline hat eine Headline geändert. SEK-Beamter bei „Reichsbürger“-Razzia angeschosse… https://t.co/3ZBrJ6VCuZ vor 15 Minuten FOCUS online SEK-Beamter bei Razzia angeschossen: Ermittlungen gegen festgenommenen „Reichsbürger“ wegen versuchten Mordes https://t.co/4osSZVBj6B vor 16 Minuten