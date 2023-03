Polizei bestätigt - Flugzeug im Nationalpark Bayerischer Wald abgestürzt - mindestens ein Toter

29.03.2023 ( vor 2 Stunden )



Im Nationalpark Bayerischer Wald in Neuschönau ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Das Flugzeug war nach ersten Informationen der Polizei mit zwei Personen besetzt. Im Nationalpark Bayerischer Wald in Neuschönau ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Mindestens ein Mensch kam ums Leben. Das Flugzeug war nach ersten Informationen der Polizei mit zwei Personen besetzt. 👓 Vollständige Meldung

0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen

Twitter