Zwei Tage nach der Explosion in einem Wohnhaus in Eschweiler ist Haftbefehl gegen einen 21-Jährigen erlassen worden. Dem Mann wird versuchter Mord vorgeworfen.

Gegen den 21-jährigen Deutschen wurde ein Haftbefehl erlassen. Bei der gewaltigen Explosion in Eschweiler am Donnerstag wurden 15 Personen verletzt.

Eschweiler steht noch immer "unter Schock": Eine schwere Explosion verwüstet am Donnerstagabend einen ganzen Straßenzug, mehrere Menschen werden verletzt, vier...

Fußgängerzone in Trümmern: 16 Verletzte bei Explosion in Eschweiler – Säugling in Lebensgefahr In Nordrhein-Westfalen hat eine gewaltige Explosion eine Fußgängerzone in ein Scherbenmeer verwandelt. 16 Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

