Wolfgang Folster Toter Körper in Müllcontainer gefunden: 14-Jährige lässt Mutter ermorden https://t.co/hBWWm8Dy3q via @focusonline vor 1 Stunde RhodiaFielding Toter Körper in Müllcontainer gefunden - 14-Jährige lässt Mutter ermorden vor 2 Stunden Benjamin Stern Toter Körper in #Müllcontainer gefunden - 14-Jährige lässt #Mutter #ermorden https://t.co/V2evCokcxz vor 2 Stunden Cityreport24 Toter Körper in Müllcontainer gefunden - 14-Jährige lässt Mutter ermorden https://t.co/dnVkthL3FH https://t.co/1Qk09Vqj0f vor 2 Stunden