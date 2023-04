04.04.2023 ( vor 4 Stunden )



Ab 1. Mai startet das 49-Euro-Ticket in Deutschland. Gültig ist es eigentlich nur im Nah- und Regionalverkehr, doch in manchen Ausnahmefällen kann das Ticket auch im Fernverkehr genutzt werden.