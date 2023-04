17.04.2023 ( vor 5 Stunden )



Das ehemalige Wohnhaus von Armin Meiwes ist abgebrannt. Der heute 61-Jährige ging als „Kannibale von Rotenburg“ in die Geschichte ein. 2001 beging er seine Tat und sitzt noch immer im Gefängnis. In der Nacht zum Montag brach das Feuer aus. Das Haus soll nun komplett abgerissen werden. Das ehemalige Wohnhaus von Armin Meiwes ist abgebrannt. Der heute 61-Jährige ging als „Kannibale von Rotenburg“ in die Geschichte ein. 2001 beging er seine Tat und sitzt noch immer im Gefängnis. In der Nacht zum Montag brach das Feuer aus. Das Haus soll nun komplett abgerissen werden. 👓 Vollständige Meldung