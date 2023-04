17.04.2023 ( vor 7 Stunden )



Am 1. Juni 2009 stürzte ein Jet von Air France in den Atlantik, 228 Insassen verloren ihr Leben. Jetzt gibt es ein Urteil im Prozess gegen Air France und Airbus. 👓 Vollständige Meldung