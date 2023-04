18.04.2023 ( vor 44 Minuten )



Im Fall des toten deutschen Touristenpaars auf Fuerteventura hat die Staatsanwaltschaft Meiningen ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Das Paar wurde am 13. April tot in einem Hotelzimmer gefunden. Erste Hinweise deuteten darauf hin, dass die 42-Jährige von ihrem Mann umgebracht worden sein könnte.