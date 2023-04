Helldog68 98 Prozent Migrationsanteil - In Ludwigshafen bleiben 40 Erstklässler sitzen - Rektorin schlägt Alarm https://t.co/hOtgFpXU56 vor 1 Stunde Larifariwischiwaschi Halligallischnickschnack 98 Prozent Migrationsanteil - In Ludwigshafen bleiben 40 Erstklässler sitzen - Rektorin schlägt Alarm https://t.co/GRYQz5bZwL vor 2 Stunden Uli Kehl RT @FreifrauvonF: "98% Migrationsanteil - In Ludwigshafen bleiben 40 Erstklässler sitzen. Die Gründe in der zweitgrößten Stadt in Rheinland… vor 3 Stunden Deutschlandreform RT @focusonline: "Extrem hohe Zahl ist erschreckend": In Ludwigshafen bleiben 40 Erstklässler sitzen - Rektorin schlägt Alarm https://t.co/… vor 3 Stunden Olafmerkel RT @focusonline: "Extrem hohe Zahl ist erschreckend": In Ludwigshafen bleiben 40 Erstklässler sitzen - Rektorin schlägt Alarm https://t.co/… vor 4 Stunden PoFickl @focusonline Ich könnte es mir auch nicht leisten, würde es aber tun wenn möglich. Der Artikel unten ist grad 24h a… https://t.co/fnJDRvxp5N vor 7 Stunden