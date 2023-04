25.04.2023 ( vor 5 Stunden )



Bevor er Europa für immer verließ, lebte Albert Einstein sechs Monate lang im belgischen De Haan. Mit 17 Koffern voller Bücher war der jüdische Physiker in dem malerischen Küstenort angekommen, wo er gern am Strand spazieren ging - tags und auch nachts. Doch selbst im Kleinstadtidyll lauerte stets die Gefahr 👓 Vollständige Meldung