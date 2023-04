27.04.2023 ( vor 4 Stunden )



Mit nur 22 Jahren ist der US-Rapper MoneySign Suede in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Kalifornien Opfer eines Gewaltdelikts geworden. Er wurde tot in einer Dusche aufgefunden. Sein Anwalt geht von einem Stich in den Nacken aus.