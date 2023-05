05.05.2023 ( vor 1 Tag )



Für ihn ist es ganz normal, für andere klingt es exotisch: Eucharius Wingenfeld ist Richter am Amtsgericht und zeitgleich Mönch bei den Benediktinern. In Glaubenskonflikte kommt er deswegen nicht. Für ihn ist es ganz normal, für andere klingt es exotisch: Eucharius Wingenfeld ist Richter am Amtsgericht und zeitgleich Mönch bei den Benediktinern. In Glaubenskonflikte kommt er deswegen nicht. 👓 Vollständige Meldung