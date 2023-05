10.05.2023 ( vor 11 Stunden )



Schauspieler Tom Hanks hat einen Roman über einen schwierigen Actiondarsteller geschrieben. Der Hollywood-Star verrät: Auch er sei am Filmset nicht immer "in Bestform". Schauspieler Tom Hanks hat einen Roman über einen schwierigen Actiondarsteller geschrieben. Der Hollywood-Star verrät: Auch er sei am Filmset nicht immer "in Bestform". 👓 Vollständige Meldung