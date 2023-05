16.05.2023 ( vor 4 Stunden )



In einer Sammelklage gegen den Kreuzfahrtanbieter Carnival PLC ist die Rede von einer „Kreuzfahrt in die Hölle“. Jene Kreuzfahrt war im Jahr 2017, als sich die Passagiere sich auf eine entspannte Auszeit freuten. Doch es kam anders, denn das Schiff steuerte in einen Zyklon. 👓 Vollständige Meldung