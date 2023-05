16.05.2023 ( vor 10 Stunden )



In Nigeria gab es einen tödlichen Angriff auf Mitarbeiter der US-Botschaft. Das berichtet das nigerianische Nachrichtenportal „Daily Trust" am Dienstagabend. Mehrere Mitglieder des Konvois seien erschossen worden, darunter keine US-Bürger.