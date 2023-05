19.05.2023 ( vor 3 Stunden )



Dramatischer Vorfall in einer Disco in Würzburg: Eine Kellnerin wollte dort ein Feuer auf dem Tresen entzünden. Doch damit setzte sie aus Versehen einen Gast in Brand. Dieser erlitt schwere Verbrennungen, liegt laut einem Medienbericht aktuell im Koma. 👓 Vollständige Meldung