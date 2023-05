19.05.2023 ( vor 4 Stunden )



Die Berliner Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach der vermissten Emily Sonnenschein (13). Das Mädchen verließ gegen 23.25 Uhr am 17. Mai die elterliche Wohnung in Spandau und kehrte seither nicht zurück.