24.05.2023 ( vor 1 Woche )



Wer sein Netflix-Passwort an andere Nutzer weitergegeben hat und somit Account-Sharing betreibt, bekommt auch bald in Deutschland Probleme. Was der Streaming-Konzern plant. Wer sein Netflix-Passwort an andere Nutzer weitergegeben hat und somit Account-Sharing betreibt, bekommt auch bald in Deutschland Probleme. Was der Streaming-Konzern plant. 👓 Vollständige Meldung