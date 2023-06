Hannischverjessen 📯 708(!) Punkte in Flensburg. Und dazu noch den Balls of Steel Award 2023 https://t.co/OT5Ux89Vid vor 2 Tagen Wolfgang Folster 236 Fahrten ohne Führerschein: Mann hatte 708 Punkte in Flensburg - jetzt darf er wieder fahren https://t.co/GND9Cj0A2s via @focusonline vor 2 Tagen