@drehorgel123 RT @drehorgel123: Mutter sperrt hungernden Sohn in Österreich in Hundebox - FOCUS online https://t.co/s8YkNIm5BI vor 2 Tagen @drehorgel123 Mutter sperrt hungernden Sohn in Österreich in Hundebox - FOCUS online https://t.co/s8YkNIm5BI vor 2 Tagen Frau osthollandia RT @de2_0: Ich bin so entsetzt, mir stehen als Vollblut-Mutti die Tränen in den Augen... Die Menschen brauchen keine Kriege. Diese Bestie… vor 2 Tagen Maritta_Graf-Friedrich_DE2.0 Ich bin so entsetzt, mir stehen als Vollblut-Mutti die Tränen in den Augen... Die Menschen brauchen keine Kriege.… https://t.co/ncqYggqtwb vor 2 Tagen