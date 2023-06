beate pfennig RT @KazimBridges: WAS DARF SATIRE? 16.06.2023 Nach Schlesinger-Affäre: EX-REGIERUNGSSPRECHERIN ULRIKE DEMMER ZUR NEUEN RBB-INTENDANTIN… vor 2 Minuten Kazim Bridges RT @KazimBridges: WAS DARF SATIRE? 16.06.2023 Nach Schlesinger-Affäre: EX-REGIERUNGSSPRECHERIN ULRIKE DEMMER ZUR NEUEN RBB-INTENDANTIN… vor 4 Minuten opera311 RT @focusonline: Nach Schlesinger-Affäre: Ex-Regierungssprecherin Ulrike Demmer zur neuen RBB-Intendantin gewählt https://t.co/sYsOqWcWFy vor 5 Minuten Rorschach RT @KazimBridges: WAS DARF SATIRE? 16.06.2023 Nach Schlesinger-Affäre: EX-REGIERUNGSSPRECHERIN ULRIKE DEMMER ZUR NEUEN RBB-INTENDANTIN… vor 12 Minuten Irina RT @KazimBridges: WAS DARF SATIRE? 16.06.2023 Nach Schlesinger-Affäre: EX-REGIERUNGSSPRECHERIN ULRIKE DEMMER ZUR NEUEN RBB-INTENDANTIN… vor 19 Minuten Taximann Berlin RT @KazimBridges: WAS DARF SATIRE? 16.06.2023 Nach Schlesinger-Affäre: EX-REGIERUNGSSPRECHERIN ULRIKE DEMMER ZUR NEUEN RBB-INTENDANTIN… vor 20 Minuten