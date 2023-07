Ein Ende der Unruhen in Frankreich, ausgelöst durch die Tötung des 17-jährigen Nahel M. durch einen Polizisten, ist nicht in Sicht. Die Großmutter des...

Das Ausmaß der Gewalt war geringer als in den Vornächten – doch in den Metropolen kam es erneut zu Ausschreitungen. In Paris stand die Prachtmeile im Fokus,...

Frankreich: Mehr als 660 Festnahmen bei erneuten Ausschreitungen in Frankreich Die dritte Nacht in Folge erlebt Frankreich schwere Zusammenstöße zwischen Jugendlichen und der Polizei. Die Wut über den Tod eines 17-Jährigen greift auf...

ZEIT Online vor 3 Tagen - Top Auch berichtet bei • sueddeutsche.de