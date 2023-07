30.06.2023 ( vor 3 Tagen )



Schreckliches Unglück auf einem Flughafen in Bangkok. Nach einem Unfall auf einem rollenden Fahrsteig am Flughafen Don Mueang in Bangkok ist einer Frau ein Bein amputiert worden. Schreckliches Unglück auf einem Flughafen in Bangkok. Nach einem Unfall auf einem rollenden Fahrsteig am Flughafen Don Mueang in Bangkok ist einer Frau ein Bein amputiert worden. 👓 Vollständige Meldung