Menschen mussten versorgt werden - 13 Kilometer Stau! Russische Urlauber stürmen besetzte Halbinsel Krim

03.07.2023 ( vor 14 Stunden )



Russische Urlauber stürmen trotz der weiterhin sehr unruhigen Situation auf die von Moskau besetzte Halbinsel Krim. Vor der Kertsch-Brücke hat sich demnach ein 13 Kilometer langer Stau gebildet. Wasser musste an die Menschen verteilt werden.

