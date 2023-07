04.07.2023 ( vor 3 Stunden )



Am 4. Juli wird in den USA der Independence Day 2023 gefeiert. Aber was steckt eigentlich hinter diesem Feiertag? Infos zum Weg in die Unabhängigkeit. Am 4. Juli wird in den USA der Independence Day 2023 gefeiert. Aber was steckt eigentlich hinter diesem Feiertag? Infos zum Weg in die Unabhängigkeit. 👓 Vollständige Meldung