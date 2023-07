Feuerwehreinsatz: Bagger rutscht von Ponton in die Hamburger Elbe Unmittelbar in der Nähe der S-Bahnbrücke Ballinstadt in Hamburg-Veddel ist ein Bagger in die Elbe gerutscht. Das Fahrzeug war am frühen Morgen aus noch...

abendblatt.de vor 1 Woche - Top