05.07.2023



Greta Thunberg muss sich in ihrer schwedischen Heimat vor Gericht verantworten. Die Klimaaktivistin hatte sich im Juni an einem mehrtägigen Klimaprotest im Ölhafen von Malmö beteiligt. Dabei waren unter anderem Tankwagen mit Öl am Verlassen des Hafens gehindert worden. 👓 Vollständige Meldung