07.07.2023 ( vor 59 Minuten )



Eine 31-jährige Deutsche soll in Norditalien mit ihrem Auto in eine Familie gerast sein und drei Menschen getötet haben. Die Frau wurde nach dem Unfall am Donnerstag festgenommen, wie die Carabinieri von Santo Stefano di Cadore am Freitag bestätigten; zuvor hatten Medien darüber berichtet. 👓 Vollständige Meldung