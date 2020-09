Ähnliche Nachrichten Botswana: Rätsel um tote Elefanten gelöst 330 Tiere sind über den Sommer im Okavango-Delta verendet, jetzt haben Forscher die Ursache gefunden: ein Bakterium im Trinkwasser.

Forscher finden Ursache für rätselhaftes Elefantensterben In den vergangenen Monaten wurden insgesamt 330 tote Elefanten im Okavango-Delta in Botsuana gefunden. Lange blieben die Hintergründe rätselhaft. Nun machten...

Cyanobakterien Ursache für Elefanten-Massensterben in Botswana In den vergangenen Monaten wurden 330 tote Tiere im Okavango-Delta gefunden. Die Behörden haben in Blutproben verendeter Tiere nun die wahrscheinliche...

