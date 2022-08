14 weitere Menschen sind in der ägyptischen Metropole verletzt worden. Die Gründe für den Ausbruch des Feuers sind noch unklar.



Ähnliche Nachrichten Grosse Trauer in Ägypten: 41 Tote nach Brand in koptischer Kirche in Kairo 14 weitere Menschen sind in der ägyptischen Metropole verletzt worden. Die Gründe für den Ausbruch des Feuers sind noch unklar.

Basler Zeitung vor 2 Stunden - Top Auch berichtet bei • tagesschau.de



Twitter News Deutschland NEWS TICKER: Trauer unter Christen in Ägypten: 41 Tote nach Brand in koptischer Kirche in Kairo https://t.co/fNYvwKhxwL vor 1 Stunde