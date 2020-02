14.02.2020 ( vor 2 Tagen )



Es ist ihnen ernst mit dem Rückzug aus dem royalen Tagesgeschäft. Und so machen Prinz Harry und Herzogin Meghan nun offenbar Nägel mit Köpfen. In Großbritannien sollen sie rund 15 Mitarbeiter entlassen haben. Was hätten die auch tun sollen, wenn sich die Chefs in Kanada niederlassen?