Quelle: DPA - vor 2 Stunden



Viele Tote durch Schüsse in Hanau 00:47 Hanau, 20.02.2020: In Hanau sind am Mittwochabend neun Menschen erschossen worden. Stunden nach dem Verbrechen, das sich an zwei unterschiedlichen Tatorten ereignete, entdeckte die Polizei die Leiche des mutmaßlichen Todesschützen in seiner Wohnung in Hanau. Dort fanden Spezialkräfte noch eine...