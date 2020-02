Chie 🐇 RT @wznewsline: Schüsse in der Nacht: Insgesamt 11 Tote in Hanau, mutmaßlicher Täter tot https://t.co/QKFUGxnS8U https://t.co/HZ3zIb4lpe vor 2 Minuten Westdeutsche Zeitung Schüsse in der Nacht: Insgesamt 11 Tote in Hanau, mutmaßlicher Täter tot https://t.co/QKFUGxnS8U https://t.co/HZ3zIb4lpe vor 7 Minuten Ritter Knut 🇮🇱🇺🇸🇦🇹🇩🇪 Schüsse in der Nacht: Viele Tote in Hanau, mutmaßlicher Schütze tot https://t.co/cpUP937oI4 via @szaktuell vor 18 Minuten