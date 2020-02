20.02.2020 ( vor 15 Stunden )



Grenzschutz, Verteidigung, Landwirte und arme Regionen: Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten verhandeln über einen Haushaltsplan, an dem alle etwas auszusetzen haben. Ein Überblick. Es geht um die Zukunft von 450 Millionen Europäern: Beim EU-Sondergipfel in Brüssel haben Bundeskanzlerin Grenzschutz, Verteidigung, Landwirte und arme Regionen: Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten verhandeln über einen Haushaltsplan, an dem alle etwas auszusetzen haben. Ein Überblick. Es geht um die Zukunft von 450 Millionen Europäern: Beim EU-Sondergipfel in Brüssel haben Bundeskanzlerin 👓 Vollständige Meldung