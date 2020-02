21.02.2020 ( vor 2 Tagen )



Bei der Bob-WM in Altenberg hofft ein deutsches Frauen-Trio auf Gold - doch nach zwei von vier Läufen sorgen gleich mehrere schlimme Unfälle für Beunruhigung. Der Zustand von zwei Pilotinnen ist noch immer unklar. Die Bahn in Sachsen gilt als eine der gefährlichsten der Welt.