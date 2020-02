Soll das Kind auf die Privatschule? In Österreich geht immer noch eine große Mehrheit der Schüler auf öffentliche Schule, doch immer mehr Eltern kehren den öffentlichen Bildungssystem den...

DiePresse.com vor 2 Tagen - Oesterreich





Dow Jones, Nasdaq, S&P 500: Konjunkturoptimismus gibt Wall Street Auftrieb In Hoffnung auf frischen Rückenwind für die Konjunktur kehren Anleger in die US-Märkte zurück. Wichtige Leitindizes stiegen um bis zu 0,7 Prozent.

Handelsblatt vor 3 Tagen - Finanzen





UMTS verschwindet: Nächster Mobilfunk-Anbieter macht LTE zum Standard Die Netzbetreiber Telekom, Vodafone und O2 wollen dem Mobilfunkstandard UMTS perspektivisch komplett den Rücken kehren. Die Mobilfunkanbieter stellen deshalb...

CHIP Online vor 3 Tagen - Computer



Atletico sagt Favorit Liverpool Kampf an Titelverteidiger Liverpool gastiert am Dienstag (21.00 Uhr) im Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League bei Atletico Madrid. Damit kehren die „Reds“ an...

ORF.at vor 5 Tagen - Sport





57 Deutsche von Bord heimgekehrt: Kreuzfahrt-Mitreisende hat doch Coronavirus Tagelang irrt die "Westerdam" umher, aus Angst vor dem Coronavirus darf sie nirgends anlegen. Nach negativen Tests gehen Hunderte schließlich von Bord. 57...

n-tv.de vor 6 Tagen - Welt



Klima und Umwelt: Verbringen die Störche bald den Winter in Deutschland? Störche probieren Neues aus: Vor ein paar Jahrzehnten fingen die ersten an, sich den Flug ins Winterquartier nach Afrika zu sparen. Sie blieben in Spanien. Aber...

t-online.de vor 1 Woche - Deutschland