23.02.2020 ( vor 2 Stunden )



Auch im fünften Spiel in Folge bleiben die Gelsenkirchener ohne Erfolgserlebnis. Schlimmer noch als die deftige Niederlage aber war der Auftritt der Mannschaft, die zu keiner Zeit für Zählbares in Frage kam. Wollen die Schalker ihren Traum von der Rückkehr in den europäischen Fußball weiterleben, muss die Wende rasch her. 👓 Vollständige Meldung