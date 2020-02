Sam Martin RT @ntvde: Sturmböen in Nordrhein-Westfalen: Karnevalisten müssen Umzüge absagen https://t.co/OyoFgm1Vcx vor 4 Stunden marianne krueger RT @ntvde: Sturmböen in Nordrhein-Westfalen: Karnevalisten müssen Umzüge absagen https://t.co/OyoFgm1Vcx vor 6 Stunden Wolfgang Becker RT @ntvde: Sturmböen in Nordrhein-Westfalen: Karnevalisten müssen Umzüge absagen https://t.co/OyoFgm1Vcx vor 6 Stunden @[email protected] Sturmböen in Nordrhein-Westfalen. Karnevalisten müssen Umzüge absagen. https://t.co/LM5YxZFsZX vor 6 Stunden PNR24 Sturmböen in Nordrhein-Westfalen: Karnevalisten müssen Umzüge absagen https://t.co/45av8ivojL https://t.co/gLT51UE7lE vor 7 Stunden iHans2m Sturmböen in Nordrhein-Westfalen Karnevalisten müssen Umzüge absagen... https://t.co/EBhrYU0TPK vor 7 Stunden