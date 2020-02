24.02.2020 ( vor 5 Stunden )



Die deutsche CDU steckt tief in der Krise. Das verheerende Wahlergebnis am Sonntag in Hamburg hat nochmals gezeigt, wie ernst die Lage ist. Verantwortlich für das Debakel wurde unter anderem die offene Führungsfrage in der Kanzlerinnenpartei gemacht, nachdem Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf dem Absprung ist. Aber auch das Thema Thüringen ist noch immer aktuell – und es greifen alle Probleme ineinander. Die CDU kämpft an mindestens drei Fronten. 👓 Vollständige Meldung