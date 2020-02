Polizei: Tat war Vorsatz - Auto fährt in Karnevalszug in Nordhessen: 30 Verletzte Volkmarsen (dpa) - Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer im nordhessischen Volkmarsen vorsätzlich in den Rosenmontagszug gefahren ist. Das teilte ein...

t-online.de vor 15 Stunden - Welt