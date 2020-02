24.02.2020 ( vor 4 Stunden )



In In Italien breitet sich das Coronavirus in hohem Tempo aus. Laut Bundesgesundheitsminister Spahn könnte das auch in Deutschland passieren. Zusammen mit dem europäischen Nachbarn will der CDU-Politiker die Lage nun bei einem Treffen in Rom besprechen. 👓 Vollständige Meldung