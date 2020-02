25.02.2020 ( vor 4 Stunden )



NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will offenbar für den CDU-Vorsitz kandidieren. Am Morgen will er seine NRW-Ministerpräsident Armin Laschet will offenbar für den CDU-Vorsitz kandidieren. Am Morgen will er seine Kandidatur offiziell bekannt geben. Ein anderer Anwärter zieht hingegen zurück: Jens Spahn. 👓 Vollständige Meldung