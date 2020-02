25.02.2020 ( vor 15 Stunden )

Der FC Barcelona erkämpft sich im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League ein Remis beim SSC Neapel . Die Katalanen gehen beim 1:1 (0:1) vor allem Dank einer starken Leistung von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen mit einer guten Ausgangsposition in das Rückspiel in Barcelona in gut drei Wochen.